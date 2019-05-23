Директор "Арсенала" объяснил, почему Рэмзи покинул клуб

Директор "Арсенала" Рауль Санллехи ответил на вопрос об уходе из лондонского клуба полузащитника Аарона Рэмзи.

"Моя задача - соблюдать рациональность в балансе зарплат футболистов. Мы вовремя не продлили контракт с Рэмзи, а потом у него уже были невероятные предложения. Аарон хотел остаться в команде, но в итоге мы были вынуждены пойти навстречу интересам "Арсенала". Мы поняли, что новый контракт внёс бы дисбаланс, который вредил бы команде на протяжении длительного времени", - сказал функционер.

28-летний Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года. Свой последний матч за "канониров" он проведёт 29 мая в Баку против "Челси" в финале Лиги Европы.

По окончании сезона валлийский хавбек получит статус свободного агента и подпишет контракт с туринским "Ювентусом".

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