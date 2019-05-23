Директор "Арсенала" объяснил, почему Рэмзи покинул клуб
Директор "Арсенала" Рауль Санллехи ответил на вопрос об уходе из лондонского клуба полузащитника Аарона Рэмзи.
"Моя задача - соблюдать рациональность в балансе зарплат футболистов. Мы вовремя не продлили контракт с Рэмзи, а потом у него уже были невероятные предложения. Аарон хотел остаться в команде, но в итоге мы были вынуждены пойти навстречу интересам "Арсенала". Мы поняли, что новый контракт внёс бы дисбаланс, который вредил бы команде на протяжении длительного времени", - сказал функционер.
28-летний Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года. Свой последний матч за "канониров" он проведёт 29 мая в Баку против "Челси" в финале Лиги Европы.
По окончании сезона валлийский хавбек получит статус свободного агента и подпишет контракт с туринским "Ювентусом".
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|Команда
|М
|О
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|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
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|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
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