Директор "Астон Виллы": "Некоторые наши игроки так молоды, что на стадион их привезли родители"

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Директор "Астон Виллы": "Некоторые наши игроки так молоды, что на стадион их привезли родители"Генеральный директор "Астон Виллы" Кристиан Перслоу высказался по поводу ситуации вокруг матча 3-го раунда Кубка Англии с "Ливерпулем".

Напомним, "Вилла" сыграет молодежным составом из-за вспышки коронавируса в команде. 

"Молодежь также прошла тестирование на COVID-19, информацию о результатах мы получили около 10 часов утра. Ситуация шокирующая и необычная. Сегодня на матч выйдет несколько игроков, которых на стадион привезли их родители. Настолько они молоды.

Конечно, мы были бы рады варианту с переносом матча. Чтобы игроки основы смогли сыграть. Наш клуб давно участвует в этом турнире и имеет славную историю. Потому мы все разочарованы - нет смысла скрывать это", – сказал Перслоу в эфире BT Sport.

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