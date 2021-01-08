Директор "Астон Виллы": "Некоторые наши игроки так молоды, что на стадион их привезли родители"

Генеральный директор "Астон Виллы" Кристиан Перслоу высказался по поводу ситуации вокруг матча 3-го раунда Кубка Англии с "Ливерпулем".

Напомним, "Вилла" сыграет молодежным составом из-за вспышки коронавируса в команде.

"Молодежь также прошла тестирование на COVID-19, информацию о результатах мы получили около 10 часов утра. Ситуация шокирующая и необычная. Сегодня на матч выйдет несколько игроков, которых на стадион привезли их родители. Настолько они молоды.