Директор "Аталанты" сделал заявление о состоянии здоровья Миранчука

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори рассказал о самочувствии полузащитника Алексея Миранчука.

Накануне стало известно, что 25-летний россиянин заразился коронавирусом.

"С Алексеем всё хорошо. У него нет никаких симптомов коронавируса. Лёгкая форма? Нет, у него вообще нет ни одного симптома, всё в порядке. Сейчас он на карантине", - цитирует Сартори Metaratings.

В этом сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 4 матча и забил 2 гола.

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