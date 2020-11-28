Директор "Аталанты" сделал заявление о состоянии здоровья Миранчука
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори рассказал о самочувствии полузащитника Алексея Миранчука.
Накануне стало известно, что 25-летний россиянин заразился коронавирусом.
"С Алексеем всё хорошо. У него нет никаких симптомов коронавируса. Лёгкая форма? Нет, у него вообще нет ни одного симптома, всё в порядке. Сейчас он на карантине", - цитирует Сартори Metaratings.
В этом сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 4 матча и забил 2 гола.
Не пропустите: Агент прокомментировал состояние здоровья Алексея Миранчука после обнаружения у него коронавируса. | http://soccernews.ru
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