Директор "Барселоны": "Дембеле должен немедленно покинуть клуб"

Фото твиттер "Барселоны"

Директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил, что время форварда Усмана Дембеле в клубе подошло к концу.

"Мы начали переговоры с Усманом и его агентами в июле и с тех пор делали разные предложения. Клуб пытался найти способ сохранить футболиста, но его представители систематически отклоняли всё, что мы предлагали.

Сейчас очевидно, что Дембеле не хочет продолжать выступать за "Барсу" и не привержен будущему проекту. Мы сообщили ему, что он должен немедленно покинуть клуб. Нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января", - цитирует Алемани Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Контракт нападающего с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня. Сторонам не удалось договориться о его продлении из-за финансовых требований француза.

Не пропустите: Дембеле не сыграет с "Атлетиком" по решению Хави. | http://soccernews.ru