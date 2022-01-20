Директор "Барселоны": "Дембеле должен немедленно покинуть клуб"
Фото твиттер "Барселоны"
Директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил, что время форварда Усмана Дембеле в клубе подошло к концу.
"Мы начали переговоры с Усманом и его агентами в июле и с тех пор делали разные предложения. Клуб пытался найти способ сохранить футболиста, но его представители систематически отклоняли всё, что мы предлагали.
Сейчас очевидно, что Дембеле не хочет продолжать выступать за "Барсу" и не привержен будущему проекту. Мы сообщили ему, что он должен немедленно покинуть клуб. Нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января", - цитирует Алемани Mundo Deportivo.
В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
Контракт нападающего с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня. Сторонам не удалось договориться о его продлении из-за финансовых требований француза.
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