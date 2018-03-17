Директор "Барселоны" назвал цели клуба на остаток сезона

Директор "Барселоны" Гильермо Амор назвал цели клуба на сезон.

"Мы хотим выиграть всё. Наша цель - победа в Примере, Кубке Испании и Лиге Чемпионов. Пока всё идет хорошо. "Барселона" комфортно чувствует себя в Ла Лиге, а также мы вышли в финал кубка. Посмотрим, что будет в Лиге Чемпионов, но надо идти шаг за шагом.

Нельзя уже думать о финале, мы туда еще не попали, сейчас мы должны сконцентрироваться на матчах с "Ромой". Нужно уважать всех соперников, ведь за две игры может произойти что угодно. Итальянские коллективы надежно играют и, прежде всего, сильны командой" - приводит слова Амора Sport360.

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