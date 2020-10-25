Директор "Барселоны" о пенальти "Реала": "Гребаный скандал. Мунуэра, иди на хер"

Директор "Барселоны" Хави Вилажоана эмоционально отреагировал на назначение пенальти в матче с "Реалом" (1:3).

"Это гребаный скандал! Мунуэра, иди на хер", - написал Вилажоана в твиттере во время второго тайма.

Однако позже твит был удален и Вилажоана написал: "Признаюсь, что на эмоциях я использовал не самые подходящие слова, поэтому прошу прощения, если кого-то обидел. Однако это по-прежнему возмутительно: Лангле инстинктивно хватает футболку, когда его толкают, и никоим образом не заслуживает наказания. Это знает каждый, кто играл в футбол".

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