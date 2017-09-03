Директор "Барселоны" раскритиковал "Манчестер Сити"

Директор каталонской "Барселоны" Альберт Солер высказался о тратах, на которые пошел английский "Манчестер Сити" для подписания голкипера лиссабонской "Бенфики" Эдерсона.

"Трансферный рынок достиг стадии, когда один клуб платит 50 миллионов за голкипера. Мы с облегчением узнаем, что УЕФА открывают расследования. Мы не собираемся выходить на рынок, который вышел из-под контроля", - цитирует Солера The Sun.

Напомним, летом "Барселона" не смогла подписать десять своих трансферных целей. | soccernews.ru