Директор "Барселоны" рассказал о долге клуба

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер рассказал подробности долга сине-гранатовых.

"Сделки Артур - Пьянич, Силлессен-Нето были положительными только в краткосрочной, а не в долгосрочной перспективе. В целом это стоило нам 8 миллионов.

Почему клуб в ужасном состоянии? Прежде всего, из-за огромных зарплат. Управленческие расходы, финансовые расходы и эффект пандемии.

Если бы мы не отреагировали и не договорились с игроками о снижении зарплат, фонд заработной платы всего клуба за этот сезон составил бы 835 миллионов.

Они взяли 3 игроков по огромным ценам. В итоге из-за этого наш бюджет зарплат уже был выше, чем в любого другого клуба мира. Последствия всего этого: плохая работа Ла Масии, трудности с продажей игроков из-за их зарплат, растущий долг.

Бартомеу создал систему с повышением зарплат. Таким образом, игроки становились старше, выступали меньше, но зарабатывали больше. В то время как для молодежи все было наоборот. Правление Бартомеу не проводило проверки своих счетов. Почему? Чтобы избежать и действовать так, как они хотели. Есть тема предприятий I3, Espai Barca тоже.

Чтобы подписать Гризманна, они провели факторинг с процентной ставкой 4,5%. Для Коутиньо то же самое с высокой процентной ставкой. Это было отсутствие планирования. Они взяли игроков, которые ничего не знали об этом. Два года они все делали в кредит. Хорошо, они говорят, что был коронавирус, но даже без пандемии у нас много долгов.

Чистый долг составляет 675 миллионов. В сезоне 2016/2017 долгу вообще не было.

В 2014 году они делают голосование за Espai Barca и говорят, что работа не начнется, если задолженность превышает 200 млн. Они изменили критерии расчета долга, чтобы начать проект.

Мы пришли в клуб с отрицательными активами. Что мы сделали? Мы разработали план жизнеспособности, нам удалось убедить инвесторов. Мы снизили фонд заработной платы на 155 миллионов и пересмотрели контракты. Мы получили кредит под 1,98% в течение 10 лет. Это свидетельствует об авторитете руководства и силе бренда нашего клуба. Мы поменяли поле на стадионе, они оставили все заброшенным, даже футбольное поле. Был риск травм для игроков».

Мы воссоздали проект Espai Barca. Это фундамент для получения еще большего дохода в будущем", - сказал Ревертер.

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