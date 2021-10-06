Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с "Камп Ноу"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер на презентации полного финансового аудита клуба рассказал о ситуации с домашним стадионом команды "Камп Ноу".

"Когда мы пришли в клуб, на "Камп Ноу" было 900 проблем, 124 из которых были критическими. Нам пришлось работать. Если бы Ла Лига открыла стадион в прошлом сезоне, мы бы даже не смогли пустить туда болельщиков из-за опасности их жизни.

Бюджет проекта "Espai Barça" 600 миллионов евро, но руководство Бартомеу выделило на него 900 миллионов. Они уже потратили 119 млн и выполнили только 5% работы", - сказал Ревертер.

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