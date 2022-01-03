Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с продлением контракта с Дембеле

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Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с продлением контракта с ДембелеФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани рассказал о ситуации с продлением контракта вингера команды Усмана Дембеле.

"Переговоры с окружением Дембеле идут уже пять месяцев. Они знают, какова позиция "Барсы". Мы хотим, чтобы Усман остался, и они знают об этом. У них есть предложение по новому контракту.

Больше откладывать нельзя. Они ознакомлены со всеми возможными сценариями, и мы ждем окончательного ответа с их стороны", – сказал Алемани.

Нынешнее соглашение француза с каталонским клубом истекает уже в конце этого сезона.

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