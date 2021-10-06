Директор "Барселоны" рассказал о выручке от продажи футболок после ухода Месси
Фото: инстаграм Депая
Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер рассказал о финансовой ситуации после ухода Лионеля Месси в ПСЖ.
"Нет никаких сомнений в том, что Месси для многих из нас был лучшим футболистом в истории. Мы анализируем то, как этот переход может повлиять на нас. Мы следили за обстановкой с футболками и удивились тому, что продажи формы Депая и де Йонга компенсировали нам возможные потери.
Разумеется, все спонсоры будут оценивать последствия ухода Месси. Он был очень важен, однако бренд "Барсы" очень крепок, и если мы все сделаем правильно, то так оно и останется. Сейчас ситуация улучшается, и мы планируем увеличить выручку", - приводит слова Ревертера Mundo Deportivo.
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