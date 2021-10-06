Директор "Барселоны" сказал, когда они смогут подписывать топ-футболистов

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Директор "Барселоны" Ферран Ревертер рассказал, когда сине-гранатовые будут иметь возможность подписывать лучших в мире футболистов.

"У нас должен быть стабильный фонд заработной платы. Скоро мы сможем приглашать сюда лучших игроков мира. Не через 5 лет, а скоро.

Мы должны выполнить свою работу. Если мы добьемся успеха, мы сможем набрать игроков, которых захотим, уже в следующем году", - сказал Ревертер.

Напомним, что на данный момент фонд заработной платы "Барселоны" составляет около 300 миллионов евро, а лимит, выставленный Ла Лигой разрешает только 97 миллионов.

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