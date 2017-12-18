Директор "Барселоны": "Возможно, между клубом и Гризманном произошло сближение"

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнжозеп мария бартомеу

Директор "Барселоны": "Возможно, между клубом и Гризманном произошло сближение"Один из директоров каталонской "БарселоныГильермо Амор прокомментировал информацию о произошедшей встрече между президентом его клуба Жозепом Марией Бартомеу и близким окружением форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Если пресса говорит об этом, то это может быть правдой. Возможно, произошло сближение, достигнуты какие-то договоренности и установлены хорошие отношения. Ведутся переговоры, чтобы установить, есть ли шанс на этот переход. В мире футбола постоянно ведутся переговоры с игроками. Это работа, которая проводится в клубе. Это вполне нормально", - цитирует Амора le10sport.

Напомним, Гризманн неудачно переоделся в темнокожего баскетболиста. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов