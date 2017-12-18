Директор "Барселоны": "Возможно, между клубом и Гризманном произошло сближение"

Один из директоров каталонской "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал информацию о произошедшей встрече между президентом его клуба Жозепом Марией Бартомеу и близким окружением форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

" Если пресса говорит об этом, то это может быть правдой. Возможно, произошло сближение, достигнуты какие-то договоренности и установлены хорошие отношения. Ведутся переговоры, чтобы установить, есть ли шанс на этот переход. В мире футбола постоянно ведутся переговоры с игроками. Это работа, которая проводится в клубе. Это вполне нормально ", - цитирует Амора le10sport.

Напомним, Гризманн неудачно переоделся в темнокожего баскетболиста. | soccernews.ru