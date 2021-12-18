Директор "Барселоны" высказался о будущем Дембеле

Теги усман дембелебарселона

Директор "Барселоны" высказался о будущем Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Директор "Барселоны" Матеу Алемани поделился информацией о ситуации с французским нападающим Усманом Дембеле, контракт которого истекает через полгода.

"Усман всегда говорил, что хочет остаться в "Барселоне". Сейчас решающий момент. Мы надеемся, что ситуация разрешится до конца года", – приводит слова Алемани Movistar.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: У Дембеле возник новый конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов

Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов