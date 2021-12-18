Директор "Барселоны" высказался о будущем Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Директор "Барселоны" Матеу Алемани поделился информацией о ситуации с французским нападающим Усманом Дембеле, контракт которого истекает через полгода.

"Усман всегда говорил, что хочет остаться в "Барселоне". Сейчас решающий момент. Мы надеемся, что ситуация разрешится до конца года", – приводит слова Алемани Movistar.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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