Директор "Барселоны" высказался о будущем Дембеле
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Директор "Барселоны" Матеу Алемани поделился информацией о ситуации с французским нападающим Усманом Дембеле, контракт которого истекает через полгода.
"Усман всегда говорил, что хочет остаться в "Барселоне". Сейчас решающий момент. Мы надеемся, что ситуация разрешится до конца года", – приводит слова Алемани Movistar.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: У Дембеле возник новый конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14