Директор "Барселоны" высказался о кричалках в адрес Гризманна

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Директор "Барселоны" высказался о кричалках в адрес Гризманна

Директор "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал кричалки фанатов "Атлетико" в адрес бывшего игрока клуба Антуана Гризманна. Об этом сообщает Movistar.

Напомним, в матче Примеры болельщики "матрасников" скандировали "Гризманн, умри".

"У фанатов есть свое мнение, иногда я с ним согласен, иногда нет, как в этом случае.

Гризманну нужно спокойно это принять. Он всегда с уважением относился к "Атлетико", - сказал Амор.

Напомним, футболист этим летом перешел из "Атлетико" в "Барселону" за 120 миллионов евро. В 13 матчах Ла Лиги игрок забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

А еще: "Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в Примере| http://soccernews.ru
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