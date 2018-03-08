Директор "Барселоны": "Я не удивлюсь, если кто-то заплатит за Месси 700 миллионов"

Теги барселоналионель месси

Директор "Барселоны": "Я не удивлюсь, если кто-то заплатит за Месси 700 миллионов"

Директор по финансам и стратегии "Барселоны" Панчо Шредер сказал, что не удивится, если кто-то выплатит клаусулу Лионеля Месси.

"Мы создали для Месси такие условия, чтобы он согласился завершить карьеру в "Барселоне". Однако учитывая последние события с Неймаром, я больше ничему не могу удивляться. Я не знаю, что будет в будущем, у меня нет хрустального шара. Но в наши дни все стало каким-то немного сумасшедшим" - приводит слова Шредера Sport360.

Отметим, что сумма отступных за Месси равняется 700 миллионам евро.

Читайте также: Гвардиола: "Месси делает всех своих тренеров лучше". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов