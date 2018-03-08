Директор "Барселоны": "Я не удивлюсь, если кто-то заплатит за Месси 700 миллионов"

Директор по финансам и стратегии "Барселоны" Панчо Шредер сказал, что не удивится, если кто-то выплатит клаусулу Лионеля Месси.

"Мы создали для Месси такие условия, чтобы он согласился завершить карьеру в "Барселоне". Однако учитывая последние события с Неймаром, я больше ничему не могу удивляться. Я не знаю, что будет в будущем, у меня нет хрустального шара. Но в наши дни все стало каким-то немного сумасшедшим" - приводит слова Шредера Sport360.

Отметим, что сумма отступных за Месси равняется 700 миллионам евро.

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