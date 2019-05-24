Директор "Бенфики": "Фелиш не покинет клуб, если за него не предложат 120 миллионов евро"

Исполнительны директор "Бенфики" Домингос Соареш де Оливейра рассказал, что цена на нападающего команды Жоау Фелиша значительно увеличится. Об этом сообщает TVI24.

"Нашей целью сейчас является сохранение состава. Если кто-то будет готов заплатить за Фелиша 100 миллионов евро, мы не продадим его. В Португалии еще ни за кого не платили такую сумму. Мы хотим побеждать и сделаем все возможное.

Жоау не покинет клуб, если за него не предложат 120 миллионов евро", - сказал директор.

В этом сезоне Фелиш участвовал в 26 матчах в чемпионате Португалии, забив 15 голов.

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