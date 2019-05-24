Директор "Бенфики": "Фелиш не покинет клуб, если за него не предложат 120 миллионов евро"
Исполнительны директор "Бенфики" Домингос Соареш де Оливейра рассказал, что цена на нападающего команды Жоау Фелиша значительно увеличится. Об этом сообщает TVI24.
"Нашей целью сейчас является сохранение состава. Если кто-то будет готов заплатить за Фелиша 100 миллионов евро, мы не продадим его. В Португалии еще ни за кого не платили такую сумму. Мы хотим побеждать и сделаем все возможное.
Жоау не покинет клуб, если за него не предложат 120 миллионов евро", - сказал директор.
В этом сезоне Фелиш участвовал в 26 матчах в чемпионате Португалии, забив 15 голов.
А еще: "Бенфика" готовит предложение по игроку "Реала"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год
-
Моуринью: "Если Клопп проиграет в финале ЛЧ в третий раз, для него это будет невыносимо"
-
"Бернли" продлил контракт с голкипером Поупом
-
ПСЖ распустит резервную команду
-
Почеттино заявил, что "Тоттенхэм" является лучшим клубом в мире
-
Смолов является первым в списке форвардов для "Динамо"
-
Директор "Бенфики": "Фелиш не покинет клуб, если за него не предложат 120 миллионов евро"
-
Сульшер: "Я никогда не отдыхаю от футбола, я всегда в нем"
-
Аджоев: "Выход в Лигу Европы диктует нам новые условия, финансирование изменится в сторону повышения"
-
Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"
-
Вальверде: "Я всем доволен в "Барселоне", у меня никогда не было поводов жаловаться"
-
Дзюба: "Енисей" наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок"
-
Голкипер "Порту" Касильяс отправится на финал Кубка Португалии вместе с командой
-
"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба
-
Пике: "Де Йонг отлично поможет "Барселоне" в следующем сезоне"
-
Федун: "На мой взгляд, в России нет 18 команд, готовых выступать в Премьер-Лиге"
-
1
На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба
-
"Челси" хочет сохранить Сарри еще на сезон
-
"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Фернандесу
-
Пауло Дибала не хочет уходить из "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Портимоненсе
|34
|39
|12
|Маритиму
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20