Директор "Бенфики" поделился мнением о "Спартаке" после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Технический директор лиссабонской "Бенфики" Луизао высказался о московском "Спартаке" после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.
"Это сложный соперник, мы должны учитывать длительную поездку, но "Бенфика", даже с этими поездками, всегда готова, чтобы все прошло наилучшим образом. В команде, которую тренирует Руй Витория, есть южноамериканские нотки — например, нападающий Понсе — и у них есть Виктор Мозес. Они провели хорошие матчи во время предсезонной подготовки, но мы будем готовы к этому.
С нашим тренером все продумано до мелочей. Зная соперника, у которого есть португальский тренер, который хорошо знает "Бенфику", как знаем его и мы, подготовка сфокусирована на этой игре. Соперник начнет сезон на две недели раньше, но наш тренер также начинает готовить игроков в соревновательном режиме и на высоком уровне", — приводит слова Луизао официальный сайт "Бенфики".
Напомним, что первая встреча между "Спартаком" и "Бенфикой" запланирована на 3 или 4 августа в Москве, а ответная — на 10 августа в Лиссабоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
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|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14