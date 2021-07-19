Директор "Бенфики" поделился мнением о "Спартаке" после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Технический директор лиссабонской "Бенфики" Луизао высказался о московском "Спартаке" после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

"Это сложный соперник, мы должны учитывать длительную поездку, но "Бенфика", даже с этими поездками, всегда готова, чтобы все прошло наилучшим образом. В команде, которую тренирует Руй Витория, есть южноамериканские нотки — например, нападающий Понсе — и у них есть Виктор Мозес. Они провели хорошие матчи во время предсезонной подготовки, но мы будем готовы к этому.

С нашим тренером все продумано до мелочей. Зная соперника, у которого есть португальский тренер, который хорошо знает "Бенфику", как знаем его и мы, подготовка сфокусирована на этой игре. Соперник начнет сезон на две недели раньше, но наш тренер также начинает готовить игроков в соревновательном режиме и на высоком уровне", — приводит слова Луизао официальный сайт "Бенфики".

Напомним, что первая встреча между "Спартаком" и "Бенфикой" запланирована на 3 или 4 августа в Москве, а ответная — на 10 августа в Лиссабоне.

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