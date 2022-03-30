Директор "Боруссии" рассказал, что будет клуб после ухода Холанда

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о плане клуба на случай, если нападающий Эрлинг Холанд уйдет грядущим летом.

"Пока мы не знаем ничего конкретного от игрока, и ни один клуб не связывался с нами.

Мы уже несколько раз проходили через это: в 2014-м Левандовски ушел в "Баварию", а Обамеянг перешел в "Арсенал" в 2018-м. Но, если говорить честно, мы всегда создавали новую звезду.

Сейчас в Европе все говорят про Беллингема, а он играет за нас! Если Холанд уйдет, мы найдем новый талант и сделаем из него звезду", – сказал Ватцке в интервью Sport Bild.

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