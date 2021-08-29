Директор "Боруссии" рассказал о предложении в 200 миллионов за Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал информацию о предложении от "Пари Сен-Жермен" по трансферу нападающего Эрлинга Холанда в размере 200 миллионов евро.

"Мы футбольный клуб. Не банк! Наша позиция по этому вопросу очень четкая и она не изменилась", - сказал функционер для Sky Sports.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен приобрести норвежского голеодора в качестве замены Килиану Мбаппе, который может перейти в мадридский "Реал". Также СМИ отмечали, что Холанд отказался от варианта с переходом в ПСЖ, так как намерен стать игроком "Реала" летом 2022 года.

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