Директор "Боруссии" высказался о будущем Беллингема

Фото: инстаграм Беллингема/Автор неизвестен

Директор "Боруссии" Дортмунд Себастьян Кель в интервью для Sport1 высказался о будущем английского хавбека команды Джуда Беллингема.

"Вокруг Джуда Беллингема существует большой интерес, не только со стороны "Ливерпуля".

Но в его контракте нет суммы отступных. Его здесь любят, ему это нравится. Нет никаких признаков того, что он скоро уйдет из "Боруссии", - сказал Кель.

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