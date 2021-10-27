Директор "Боруссии" высказался о будущем Беллингема

Теги джуд беллингемборуссия дортмунд

Директор "Боруссии" высказался о будущем БеллингемаФото: инстаграм Беллингема/Автор неизвестен

Директор "Боруссии" Дортмунд Себастьян Кель в интервью для Sport1 высказался о будущем английского хавбека команды Джуда Беллингема.

"Вокруг Джуда Беллингема существует большой интерес, не только со стороны "Ливерпуля". 

Но в его контракте нет суммы отступных. Его здесь любят, ему это нравится. Нет никаких признаков того, что он скоро уйдет из "Боруссии", - сказал Кель.

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