Директор "Боруссии" высказался о переговорах по будущему Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Себастьян Кель поделился информацией о переговорах по будущему лучшего бомбардира команды Эрлинга Холанда.

"В следующие несколько недель мы сядем за стол переговоров с Эрлингом Холандом и командой его представителей, чтобы подробно и интенсивно обсудить ситуацию с его будущим.

Мы были бы рады, если бы его окончательного решения не пришлось бы ждать очень долго", - приводит слова Келя Ронан Мерфи.

Ранее сообщалось, что главными фаворитами на подписание норвежца являются мадридский "Реал" и "Барселона".

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