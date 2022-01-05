Директор "Боруссии" высказался о переговорах по будущему Холанда
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Себастьян Кель поделился информацией о переговорах по будущему лучшего бомбардира команды Эрлинга Холанда.
"В следующие несколько недель мы сядем за стол переговоров с Эрлингом Холандом и командой его представителей, чтобы подробно и интенсивно обсудить ситуацию с его будущим.
Мы были бы рады, если бы его окончательного решения не пришлось бы ждать очень долго", - приводит слова Келя Ронан Мерфи.
Ранее сообщалось, что главными фаворитами на подписание норвежца являются мадридский "Реал" и "Барселона".
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|Команда
|М
|О
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|32
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|Боруссия Дортмунд
|32
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|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20