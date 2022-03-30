Директор "Боруссии" высказался о ситуации вокруг Холанда
Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался насчет ситуации вокруг будущего нападающего команды Эрлинга Холанда.
"Мы всё еще ничего не знаем о решении Холанда, их сторона ничего не сообщала. Но мы знаем, что не сможем конкурировать в финансовом плане, если за ним придет "Манчестер Сити".
Единственное, что меня сейчас беспокоит - это то, как себя ведут СМИ, распуская тысячу лживых слухов. Холанд ничего не может с этим поделать, я тоже.
Мы должны реагировать на это дерьмо каждый день. Но таково положение вещей", - сказал Ватцке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20