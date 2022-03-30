Директор "Боруссии" высказался о ситуации вокруг Холанда

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Директор "Боруссии" высказался о ситуации вокруг Холанда

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался насчет ситуации вокруг будущего нападающего команды Эрлинга Холанда.

"Мы всё еще ничего не знаем о решении Холанда, их сторона ничего не сообщала. Но мы знаем, что не сможем конкурировать в финансовом плане, если за ним придет "Манчестер Сити".

Единственное, что меня сейчас беспокоит - это то, как себя ведут СМИ, распуская тысячу лживых слухов. Холанд ничего не может с этим поделать, я тоже. 

Мы должны реагировать на это дерьмо каждый день. Но таково положение вещей", - сказал Ватцке.

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