Директор "Чертаново": "Никогда не соглашусь работать в "Спартаке"

Теги спартак москвачертаново

Директор "Чертаново": "Никогда не соглашусь работать в "Спартаке"

Директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал, что думает об уходе из "Спартака" вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова по окончанию сезона. Об этом сообщает euro-football.ru.

Ларин также заявил, что никогда бы не согласился работать в московском клубе. 

"Готовы ли я занять должность генерального директора "Спартака", если поступит такое предложение? Это невозможно.

Во-первых, такое предложение никогда не поступит. Во-вторых, я на такое предложение никогда не соглашусь", - сказал Ларин.

Напомним, вчера, 26 апреля, клуб сообщил, что по окончании сезона команду покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. 

"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 баллов. 

А еще: Канделаки прокомментировала уход Измайлова из "Спартака"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"

Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург Оренбург 25 35
8 Ростов Ростов 25 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов