Директор "Чертаново": "Никогда не соглашусь работать в "Спартаке"

Директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал, что думает об уходе из "Спартака" вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова по окончанию сезона. Об этом сообщает euro-football.ru.

Ларин также заявил, что никогда бы не согласился работать в московском клубе.

"Готовы ли я занять должность генерального директора "Спартака", если поступит такое предложение? Это невозможно.

Во-первых, такое предложение никогда не поступит. Во-вторых, я на такое предложение никогда не соглашусь", - сказал Ларин.

Напомним, вчера, 26 апреля, клуб сообщил, что по окончании сезона команду покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 баллов.

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