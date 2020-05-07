Директор "Чертаново" объяснил, почему московский клуб круче "Атлетика"

Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин сравнил свой клуб с "Атлетиком" из Бильбао, который славится тем, что в составе команды играют только баски.

"Мы круче, чем "Атлетик". "Атлетик" - это бабушка может родиться в Басконии, а игрок родиться в Уругвае, и он всё равно может играть за команду. В плане идеологии мы круче", - сказал Ларин.

Стоит отметить, что за "Чертаново" выступают только воспитанники клубной академии. В текущем сезоне столичный коллектив всерьёз претендовал на путёвку в РПЛ.

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