Директор "Чертаново" объяснил, почему московский клуб круче "Атлетика"
Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин сравнил свой клуб с "Атлетиком" из Бильбао, который славится тем, что в составе команды играют только баски.
"Мы круче, чем "Атлетик". "Атлетик" - это бабушка может родиться в Басконии, а игрок родиться в Уругвае, и он всё равно может играть за команду. В плане идеологии мы круче", - сказал Ларин.
Стоит отметить, что за "Чертаново" выступают только воспитанники клубной академии. В текущем сезоне столичный коллектив всерьёз претендовал на путёвку в РПЛ.
Не пропустите: Гендиректор "Чертаново" считает, что сезон РПЛ не удастся завершить. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Томь
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|Чайка Песчанокопское
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|Луч Владивосток
|27
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|Спартак Москва II
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