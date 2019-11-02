Директор "Чертаново" ответил на подозрения клуба в финансовых махинациях

Директор "Чертаново" Николай Ларин отреагировал на пост журналиста и видеоблогера Василия Уткина касательно финансовой деятельности клуба.

Уткин напомнил, что "Чертаново" является государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением, то есть не может заниматься коммерческой деятельностью.

Тем не менее, клуб продаёт футболистов, а значит имеет доходы. При этом остаётся неизвестным, где находятся вырученные деньги.

"Это всё чушь собачья, все деньги поступили на счёт школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС. Это просто какая-то акция против нас. Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ, возможно, кого-то злит", - сказал Ларин.

По итогам 20 туров "Чертаново" занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет неплохие шансы пробиться в высший дивизион.

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