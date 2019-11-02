Директор "Чертаново" ответил на подозрения клуба в финансовых махинациях

Теги василий уткинчертаново

Директор "Чертаново" ответил на подозрения клуба в финансовых махинациях

Директор "Чертаново" Николай Ларин отреагировал на пост журналиста и видеоблогера Василия Уткина касательно финансовой деятельности клуба.

Уткин напомнил, что "Чертаново" является государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением, то есть не может заниматься коммерческой деятельностью.

Тем не менее, клуб продаёт футболистов, а значит имеет доходы. При этом остаётся неизвестным, где находятся вырученные деньги.

"Это всё чушь собачья, все деньги поступили на счёт школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС. Это просто какая-то акция против нас. Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ, возможно, кого-то злит", - сказал Ларин.

По итогам 20 туров "Чертаново" занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет неплохие шансы пробиться в высший дивизион.

Не пропустите: "Рубин" опубликовал видео, посвящённое 11-й годовщине первого чемпионства в истории клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Урал Урал 14 18
7 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
8 Уфа Уфа 15 17
9 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
10 Рубин Рубин 14 16
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов