Директор "Чертаново" предложил расширить РПЛ до 20 клубов

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Директор "Чертаново" предложил расширить РПЛ до 20 клубов

Директор "Чертаново" Николай Ларин считает, что число участников РПЛ можно увеличить до 20, если сезон в ФНЛ будет завершён досрочно.

"Это комплексный вопрос. Мы не должны забывать, что кроме РПЛ есть ещё ФНЛ и ПФЛ, где ряд команд готовы повысить свой статус. Их интересы надо учитывать. Видел вариант расширения Премьер-лиги до 18 клубов. Однако, чтобы не нарушать спортивный принцип и интересы всех команд, приложивших немало усилий для достижения цели, один сезон можно было бы потерпеть и пойти на увеличение количества участников РПЛ. Даже до 20 команд. Шесть команд на будущий год вылетали бы", - сказал Ларин.

Сейчас "Чертаново" занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ и, согласно регламенту, имеет право на участие в переходных матчах за повышение в классе.

Впрочем, из-за возможного досрочного завершения сезона во втором дивизионе в РПЛ отправят только две первых команды.

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