Директор "Чертаново" рассказал о просмотре Пиняева в "Манчестер Юнайтед"

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Директор "Чертаново" рассказал о просмотре Пиняева в "Манчестер Юнайтед"

Директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал, как проходит просмотр 15-летнего форварда Сергея Пиняева в "Манчестер Юнайтед".

"В первый день у него был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счет в своем фирменном стиле, обыграв нескольких человек и забив от дальней штанги.

В "МЮ" есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время "Манчестер Юнайтед" сделает предложение Сергею", - сказал Ларин.

Для 15-летнего Пиняева это третья стажировка в "МЮ". Ранее он ездил в английский клуб весной 2018 и зимой 2019 года.

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