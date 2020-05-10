Директор "Чертаново" выступил за доигровку сезонов РПЛ и ФНЛ

Директор "Чертаново" Николай Ларин считает, что сезоны ФНЛ и РПЛ нужно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

"На мой взгляд, самое главное, что футбол надо продолжать, потому что это отдушина для людей. Футбол отвлекает людей от социальных проблем, в том числе от вируса, который нас всех достал.

Мое мнение: все должно зависеть от того, будет ли играть Премьер-лига. Если да, то надо сделать турнир. Собрать команды, претендующие на выход, и между ними разыграть путевки.

Я предлагал вариант доиграть ФНЛ хотя бы до середины августа, но его никто не поддержал. Аргументировали это сохранением целостности лиги", - цитирует Ларина "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что 15 мая исполком РФС обсудит ситуацию в российском футболе.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 200 тысяч человек. Во всем мире количество подтвержденных случаев инфицирования - более 4 миллионов.

Не пропустите: Геркус отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами| http://soccernews.ru