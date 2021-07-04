Директор "Динамо" высказался о трансфере Бакаева

Фото: инстаграм Бакаева/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался по поводу слухов о том, что переговоры о возможном трансфере футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева велись при посредничестве агентов.

"Мы предпочитаем вести переговоры по трансферам напрямую с клубами, без посредников. Так было и со "Спартаком".

Зимой мы сделали им предложение по переходу Бакаева. Тогда «Динамо» и «Спартак» не договорились по условиям. На этом история закончилась", – сказал Пивоваров.

Напомним, что недавно генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сказал о возможном переходе Бакаева в "Динамо": "Было у него желание, может быть, с помощью агентов попасть на Евро, однако не получилось".

В прошедшем сезоне Бакаев сыграл 23 матча за "Спартак" в РПЛ, в которых забил 1 гол.

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