Директор "Динамо" высказался о Захаряне
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался об интересе к хавбеку Арсену Захаряну со стороны "Челси" и "РБ Лейпциг".
"Повышенное внимание к Арсену Захаряну не удивляет. Мы все видим, как он прибавляет, как сосредоточен исключительно на футболе и на "Динамо". Интерес европейских клубов к Захаряну есть, но мы не рассматриваем сейчас никаких предложений.
Контракт с футболистом у нашего клуба долгосрочный, игроку доверяет главный тренер, Арсен на сегодняшний день – один из ведущих игроков основы. Мы рассчитываем, что он продолжит и дальше прогрессировать в "Динамо".
И это отличный пример для тысяч мальчишек по всей стране. Особенно тех, кто занимается в нашей академии и ее филиалах. Ребята на примере Арсена видят, как в нашей структуре работает отбор от детских и юношеских команд до сборной и понимают, что все возможно и для них при правильном отношении к делу.
Филиалов академии, кстати, у нас совсем скоро станет еще больше, приток детей растет. Глобальный проект динамовского детско-юношеского футбола активно развивается, и отдача от него есть уже сейчас. Наши тренеры и специалисты делают все для развития талантливых ребят в высококлассных футболистов", – сказал Пивоваров.
Ранее сообщалось, что этим летом в контракте Захаряна действует клаусула в размере 12 миллионов евро, однако следующим летом она вырастет до 15 миллионов.
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