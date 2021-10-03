Директор "Фейеноорда": "Трансфер Тиля невозможен"
Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен
"Фейеноорд" не сможет выкупить хавбека Гуса Тиля у московского "Спартака", об этом заявил технический директор голландского клуба Франк Арнесен.
"Мы искали десятку, и, конечно, Арне Слот хорошо знал Тиля.
Я видел, что в "Спартаке" и "Фрайбурге" он не играл, так что у нас была возможность его подписать. Мы быстро сказали: вот этого игрока мы хотим. Но, конечно, Арне – первый человек, который подошел к нам с вопросом: "А что вы думаете про Тиля?" Я провел переговоры со "Спартаком", они очень хорошо с нами общались.
Мы смогли арендовать Тиля за сумму, которая нас устроила. Но сейчас мы в сложной финансовой ситуации, поэтому не можем покупать игроков. "Спартак" не может забрать Тиля обратно зимой, чтобы продать. Он весь сезон проведет с нами. Затем все начнется с нуля. У него долгий контракт. Там он много зарабатывает. Для нас его трансфер невозможен.
Тиль – отличный парень, он прекрасно ведет себя в раздевалке. Молодой парень с хорошей головой. Он показывает это и на поле. Он не только забивает, но и усердно работает на команду, совершая подборы. У него всегда хорошее настроение.
Тиль – это отличный актив как на поле, так и за его пределами", – заявил Арнесен для ESPN.
Также не пропустите: Почеттино не знает сроков восстановления Рамоса. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Саутгейт сравнил Роналду в "Манчестер Юнайтед" с Кантона
-
Широков не считает "Спартак" фаворитом в матче с "Ахматом"
-
Клаудиньо признан лучшим игроком сентября в "Зените"
-
Директор "Фейеноорда": "Трансфер Тиля невозможен"
-
Пиоли высказался по поводу дня рождения Ибрагимовича
-
Сразу три игрока "Реала" получили травмы и пропустят следующий матч
-
Куман потерял поддержку почти всех игроков "Барселоны"
-
Андрей Шевченко может возглавить гранд шотландского футбола
-
Почеттино не знает сроков восстановления Рамоса
-
Кумана могут уволить несмотря на заявления Лапорты
-
Эдуар Сиссе назвал Неймара "сопляком"
-
Суарес объяснил свое празднование гола в ворота "Барселоны" жестом с телефоном
-
Фердинанд раскритиковал Сульшера за решение оставить Роналду в запасе
-
Гасперини лестно высказался о Миранчуке
-
Яя Туре готов возглавить "Барселону"
-
Анчелотти до сих пор не может спать из-за поражения "Шерифу"
-
Клопп ярко высказался о людях, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса
-
Хабиб рассказал об отношении Роналду к религии
-
Симеоне поделился мнением о "Барселоне" без Месси
-
Главные новости дня: 2 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23