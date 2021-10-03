Директор "Фейеноорда": "Трансфер Тиля невозможен"

Теги спартак москвафейеноордгус тиль

Директор "Фейеноорда": "Трансфер Тиля невозможен"Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен

"Фейеноорд" не сможет выкупить хавбека Гуса Тиля у московского "Спартака", об этом заявил технический директор голландского клуба Франк Арнесен.

"Мы искали десятку, и, конечно, Арне Слот хорошо знал Тиля.

Я видел, что в "Спартаке" и "Фрайбурге" он не играл, так что у нас была возможность его подписать. Мы быстро сказали: вот этого игрока мы хотим. Но, конечно, Арне – первый человек, который подошел к нам с вопросом: "А что вы думаете про Тиля?" Я провел переговоры со "Спартаком", они очень хорошо с нами общались.

Мы смогли арендовать Тиля за сумму, которая нас устроила. Но сейчас мы в сложной финансовой ситуации, поэтому не можем покупать игроков. "Спартак" не может забрать Тиля обратно зимой, чтобы продать. Он весь сезон проведет с нами. Затем все начнется с нуля. У него долгий контракт. Там он много зарабатывает. Для нас его трансфер невозможен.

Тиль – отличный парень, он прекрасно ведет себя в раздевалке. Молодой парень с хорошей головой. Он показывает это и на поле. Он не только забивает, но и усердно работает на команду, совершая подборы. У него всегда хорошее настроение.

Тиль – это отличный актив как на поле, так и за его пределами", – заявил Арнесен для ESPN.

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