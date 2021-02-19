Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде высказался о положении Александра Кокорина в команде.

"Набирая форму, Кокорин даже перестарался. У него обострились старые травмы. Этот футболист поможет нам в будущем, не сейчас. На данный момент он не в лучшей форме", - приводит слова Праде Fiorentina News.

Отметим, что в последних двух играх Кокорин оставался на скамейке запасных.

Напомним, что трансфер Кокорина обошелся "фиалкам" в 4,5 миллиона евро.

Читайте также: Аленичев: "Допускаю, что летом Кокорин вернется". | http://soccernews.ru