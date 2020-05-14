Директор "Фиорентины" рассказал о том, как заразил всю семью коронавирусом

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде рассказал как заболел коронавирусом и заразил всю семью.



"Я знаком с коронавирусом не понаслышке. Принес вирус домой. В моей семье все заболели: жена, дочь, шурин, внуки. Этот вирус причиняет боль, невозможно встать с постели. Высокая температура, пот, диарея, кашель.



Начинаешь сильно беспокоится, люди вокруг заболевают. Потом приезжает скорая помощь. Но мы с этим справились", - передает слова Праде сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Ранее клуб сообщил, что 6 игроков команды заражены коронавирусом.

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