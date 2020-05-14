Директор "Фиорентины" рассказал о том, как заразил всю семью коронавирусом
Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде рассказал как заболел коронавирусом и заразил всю семью.
"Я знаком с коронавирусом не понаслышке. Принес вирус домой. В моей семье все заболели: жена, дочь, шурин, внуки. Этот вирус причиняет боль, невозможно встать с постели. Высокая температура, пот, диарея, кашель.
Начинаешь сильно беспокоится, люди вокруг заболевают. Потом приезжает скорая помощь. Но мы с этим справились", - передает слова Праде сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее клуб сообщил, что 6 игроков команды заражены коронавирусом.
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|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
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|Фиорентина
|26
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|26
|16