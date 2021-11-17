Директор "Фиорентины" высказался о возможном разрыве контракта с Кокориным

Теги фиорентинаалександр кокорин

Директор "Фиорентины" высказался о возможном разрыве контракта с КокоринымСпортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде прокомментировал слухи о возможном разрыве контракте с российским форвардом Александром Кокориным.

"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда", – сказал Праде.

Ранее сообщалось, что "фиалки" намерены разорвать соглашение с российским нападающим или отдать его в аренду.

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин принял участие в трех матчах, сыграв в общей сложности 31 минуту.

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