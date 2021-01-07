Директор ФНЛ назвал самого сильного форварда в России
Директор по развитию ФНЛ Теймураз Лепсая поделился мнением о нападающем "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.
"Может не всем это нравится, однако на данный момент форварда сильнее, чем Дзюба, у нас нет. Это просто факт. Дзюба - самый сильный нападающий в сборной России, поэтому его необходимо поддерживать, а не критиковать", - заявил Лепсая.
После 19 туров Дзюба с 11 голами лидирует в бомбардирской гонке РПЛ. Всего в этом сезоне он провел 23 матча, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.
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