Директор ФНЛ назвал самого сильного форварда в России

Директор по развитию ФНЛ Теймураз Лепсая поделился мнением о нападающем "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.

"Может не всем это нравится, однако на данный момент форварда сильнее, чем Дзюба, у нас нет. Это просто факт. Дзюба - самый сильный нападающий в сборной России, поэтому его необходимо поддерживать, а не критиковать", - заявил Лепсая.

После 19 туров Дзюба с 11 голами лидирует в бомбардирской гонке РПЛ. Всего в этом сезоне он провел 23 матча, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

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