Директор "Интера": "Мы рискуем не доиграть этот сезон в Италии"

Директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что из-за массовых переносов матчей из-за эпидемии коронавируса сезон в Италии не будет доигран.

Ранее Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер".

"С этой ситуацией плохо справляются. Все должно решаться быстрее. Президент лиги допустил ошибку, приняв решение без консультаций. Надо было созывать экстренное собрание, чтобы всем вместе обсудить ситуацию и принять общее решение. Вместо этого мы получили лишь уведомление о принимаемых мерах.

Если будут еще отложены матчи, мы рискуем не доиграть сезон в Италии. Чемпионат деформировался", - цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.

После 24 туров Серии А "Интер" занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Лацио" на 8 баллов.

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