Директор "Интера" высказался о будущем Лукаку в клубе
Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен
Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта высказался о будущем бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в клубе.
"Ромелу Лукаку - неприкасаем. Этим летом он никуда не уйдет, абсолютно точно. Он ключевой игрок "Интера", - сказал Маротта для Mediaset.
Напомним, что Лукаку перешел в "Интер" летом 2019 года из "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро.
В прошедшем сезоне бельгиец сыграл 36 матчей в Серии А, в которых забил 24 гола и отдал 11 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17