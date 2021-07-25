Директор "Интера" высказался о будущем Лукаку в клубе

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Директор "Интера" высказался о будущем Лукаку в клубеФото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта высказался о будущем бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в клубе.

"Ромелу Лукаку - неприкасаем. Этим летом он никуда не уйдет, абсолютно точно. Он ключевой игрок "Интера", - сказал Маротта для Mediaset.

Напомним, что Лукаку перешел в "Интер" летом 2019 года из "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро. 

В прошедшем сезоне бельгиец сыграл 36 матчей в Серии А, в которых забил 24 гола и отдал 11 голевых передач.

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