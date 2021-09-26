Директор "Интера" высказался о возможном подписании Онана

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Директор "Интера" высказался о возможном подписании ОнанаФото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта высказался о возможном подписании голкипера "Аякса" Андре Онана на правах свободного агента следующим летом.

"Спортивный директор Аузилио с коллегами активно изучает рынок. Добавить нечего, это обычный рабочий процесс.

А так это интересный вратарь, но у нас есть отличный голкипер (37-летний Ханданович), и мы дорожим им", – сказал Маротта для DAZN.

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