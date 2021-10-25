Директор "Интера" высказался о возможной продаже клуба фонду из Саудовской Аравии, который владеет "Ньюкаслом"

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта прокомментировал слухи о том, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который владеет "Ньюкаслом", хочет купить "нерадзурри".

"Я не акционер, поэтому это не в моей компетенции, но я говорил с президентом, и он заверил меня, что останется.

Ничего конкретного не происходит, хоть, как я и сказал, дела владельцев не входят в мою область знаний", – сказал Маротта для DAZN.

Также не пропустите: Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси. | http://soccernews.ru