Директор "Интера" высказался о возможной продаже клуба фонду из Саудовской Аравии, который владеет "Ньюкаслом"

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Директор "Интера" высказался о возможной продаже клуба фонду из Саудовской Аравии, который владеет "Ньюкаслом"Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта прокомментировал слухи о том, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который владеет "Ньюкаслом", хочет купить "нерадзурри".

"Я не акционер, поэтому это не в моей компетенции, но я говорил с президентом, и он заверил меня, что останется. 

Ничего конкретного не происходит, хоть, как я и сказал, дела владельцев не входят в мою область знаний", – сказал Маротта для DAZN.

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