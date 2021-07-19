Директор "Крыльев Советов" поделился информацией о будущем Сергея Пиняева

Фото: инстаграм Пиняева/Автор неизвестен

Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев поделился информацие о будущем юного форварда Сергея Пиняева.

"Сергей хочет быть в команде. Он интересный и перспективный игрок. Мы понимаем, что Сергей — это перспектива на будущее. Возможно, он будущая замена Антону Зиньковскому. Сейчас мы ведём переговоры с его представителями. Вопрос по его будущему решится до старта чемпионата", — цитирует Андреева "Чемпионат".

В прошедшем сезоне Пиняев сыграл 30 матчей в ФНЛ за "Четраново", в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в возрасте 16 лет.

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