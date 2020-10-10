Директор "Манчестер Сити" оценил возможность трансфера Месси

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Директор "Манчестер Сити" оценил возможность трансфера Месси

Директор "Манчестер Сити" Омар Беррада высказался о возможном подписании капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мы можем изучить вариант подписания Месси, если он уйдет из "Барселоны". Он лучший футболист в мире. Любой клуб хотел бы его видеть в своих рядах. Посмотрим, будет ли возможно подписать Месси к нам", - приводит слова Беррады The Athletic.

Месси является воспитанником "Барсы" и всю свою карьеру выступает за каталонцев.

Минувшим летом аргентинец пытался покинуть клуб, однако руководство отказалось расторгать с ним контракт.

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