Директор "Манчестер Юнайтед" сделал громкое заявление о составе команды
Директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто высказался об уровне действующих футболистов "красных дьяволов".
"Мы считаем, что состав первой команды является самым сильным с момента ухода сэра Алекса Фергюсона. Кроме того, у нас есть несколько фантастических молодых талантов", - цитирует Мерто Mirror.
"МЮ" идёт на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 27 очками и двумя матчами в запасе.
В 1/8 финала Лиги Чемпионов английская команда встретится с "Атлетико".
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|Арсенал Лондон
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|36
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
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