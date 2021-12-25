Директор "Манчестер Юнайтед" сделал громкое заявление о составе команды

Директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто высказался об уровне действующих футболистов "красных дьяволов".

"Мы считаем, что состав первой команды является самым сильным с момента ухода сэра Алекса Фергюсона. Кроме того, у нас есть несколько фантастических молодых талантов", - цитирует Мерто Mirror.

"МЮ" идёт на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 27 очками и двумя матчами в запасе.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов английская команда встретится с "Атлетико".

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