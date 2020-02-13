Директор "Милана": "Ибрагимович - феномен. Очень довольны его выступлениями"

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара в эфире Rai Sport рассказал, что думает о нападающем Златане Ибрагимовиче.

Отметим, что в данную минуту в "Милане" проходит матч Кубка Италии с "Ювентусом" (0:0; первый тайм).

"Сегодня все будет зависеть от Ибрагимовича, от того как он себя чувствует. Он феноменален. Мы очень довольны его выступлениями", - сказал Массара.

38-летний швед перешел в миланский клуб в начале января 2020 года.

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