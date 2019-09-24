Директор "Милана" прокомментировал поражение от "Интера" в матче 4-го тура Серии А

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Директор "Милана" прокомментировал поражение от "Интера" в матче 4-го тура Серии А

Директор "Милана" Звонимир Бобан рассказал, что думает о проигрыше команды в миланском дерби с "Интером" (0:2) в 4 туре Серии А. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

"Очень огорчены итогами дерби. Мы получили по носу, однако остаемся уверенными в себе. Мы сделаем все от нас зависящее, потому что мы должны играть так, как от нас ждут болельщики. Нужно как можно быстрее построить команду.

В СМИ после поражения писали, что о возможной отставке главного тренера "Милана" Марко Джампаоло. Однако позднее журналисты опровергли эту информацию", - сказал Бобан.

После 4-х туров чемпионата Италии подопечные Антонио Конте занимают 1 место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 баллов.

Не пропустите: "Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби)| http://soccernews.ru
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