Директор "Монако" высказался о будущем Тчуамени

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Директор "Монако" высказался о будущем ТчуамениФото: инстаграм Тчуамени/Автор неизвестен

Спортивный директор "Монако" Митчелл высказался о полузащитнике команды и сборной Франции Орельене Тчуамени.

"Тчуамени можно считать топ-фуболистом, мы хотели бы сохранить такого игрока в своем составе. Цена за него? Что ж, он такой же дорогой, как и наше Гран Казино", - сказал британец.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в игроке по-прежнему заинтересован лондонский "Челси". Они уже осведомлены, что француз больше недоступен за цену около 40-45 миллионов евро, как это было прошлым летом.

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