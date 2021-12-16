Директор "Монако" высказался о будущем Тчуамени
Фото: инстаграм Тчуамени/Автор неизвестен
Спортивный директор "Монако" Митчелл высказался о полузащитнике команды и сборной Франции Орельене Тчуамени.
"Тчуамени можно считать топ-фуболистом, мы хотели бы сохранить такого игрока в своем составе. Цена за него? Что ж, он такой же дорогой, как и наше Гран Казино", - сказал британец.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в игроке по-прежнему заинтересован лондонский "Челси". Они уже осведомлены, что француз больше недоступен за цену около 40-45 миллионов евро, как это было прошлым летом.
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