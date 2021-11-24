Директор "Наполи" рассказал о судебном иске сына Диего Марадоны
Фото: инстаграм сына Диего Марадоны/Автор неизвестен
Директор "Наполи" по международному маркетингу Андреа Спариши рассказал, что Диего Марадона-младший подал судебный иск из-за использования изображения его отца легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны на футболках.
"Были выпущены две футболки с образом Марадоны. Сейчас проходит месяц Марадоны, в это воскресенье будет его кульминация. Мы откроем статую Марадоны, она будет установлена на стадионе перед входом в раздевалку команды в это воскресенье. Что касается сына Марадоны, он подал в суд только на агента. Он не пошел против клуба. Сын Диего живет в Неаполе, у нас сохраняются с ним хорошие отношения. "Наполи" соблюдает все правила и соглашения, мы заключали контракт с компанией, владеющей правами на Марадону. Мы не хотим нарушать права и нормы", - приводит слова Спариши "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца.
35-летний Марадона-младший также является футболистом, но все карьеру провел в итальянских клубах низших лиг. В качестве игрока в пляжный футбол провел 15 матчей за сборную Италии и забил 12 голов.
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|Рома
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
|27
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