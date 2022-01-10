Директор "Нижнего Новгорода" оценил шансы клуба на подписание Юрия Жиркова

Фото: инстаграм Жиркова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов рассказал о шансах клуба подписать контракт с полузащитником Юрием Жирковым.

"Шансы на подписание контракта с Юрием Жирковым очень низкие. Скорее всего, он не к нам. У нас мизерные шансы. Мы остыли к этой идее.

Она не исчезла, но заключение контракта с Жирковым очень маловероятно", — сказал Измайлов для Sport24.

Напомним, что в данный момент Жирков является свободным агентом.

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