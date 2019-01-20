Директор по маркетингу РПЛ рассказал, как руководство турнира стимулирует клубы на активную работу

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги Евгений Савин рассказал, с помощью чего руководство турнира заставляет клубы активнее работать с фанатами и увеличивать посещение матчей. Об этом информируют "Известия".

"С этого сезона мы начали иначе распределять призовые деньги. Если стадион в среднем за сезон заполняется менее чем на половину, то клуб не допускается к определённому проценту денежных средств от лиги. Пока сложно делать выводы, впереди ещё весенняя часть, в ходе которой мы ожидаем прирост болельщиков на трибунах, но, если говорить о сегодняшнем дне, то три-четыре клуба могут недосчитаться части призовых из-за посещаемости.

Речь идёт о десятках миллионов рублей. На протяжении десяти лет средства распределялись по одной и той же схеме. Сумма призовых зависела только от занятого места в турнирной таблице. Теперь мы пробуем что-то новое, опираясь на те кейсы, которые использовались в Италии и Испании. В целом по посещаемости картина радужная: прирост около 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Однако всегда хочется большего", - сказал Савин.

На данный момент, в турнирной таблицы РПЛ лидирует "Зенит", в активе которого 34 очка. На втором месте расположился "Краснодар" (33), на третьем - ЦСКА (30).

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