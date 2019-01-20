Директор по маркетингу РПЛ рассказал, как руководство турнира стимулирует клубы на активную работу
Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги Евгений Савин рассказал, с помощью чего руководство турнира заставляет клубы активнее работать с фанатами и увеличивать посещение матчей. Об этом информируют "Известия".
"С этого сезона мы начали иначе распределять призовые деньги. Если стадион в среднем за сезон заполняется менее чем на половину, то клуб не допускается к определённому проценту денежных средств от лиги. Пока сложно делать выводы, впереди ещё весенняя часть, в ходе которой мы ожидаем прирост болельщиков на трибунах, но, если говорить о сегодняшнем дне, то три-четыре клуба могут недосчитаться части призовых из-за посещаемости.
Речь идёт о десятках миллионов рублей. На протяжении десяти лет средства распределялись по одной и той же схеме. Сумма призовых зависела только от занятого места в турнирной таблице. Теперь мы пробуем что-то новое, опираясь на те кейсы, которые использовались в Италии и Испании. В целом по посещаемости картина радужная: прирост около 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Однако всегда хочется большего", - сказал Савин.
На данный момент, в турнирной таблицы РПЛ лидирует "Зенит", в активе которого 34 очка. На втором месте расположился "Краснодар" (33), на третьем - ЦСКА (30).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10