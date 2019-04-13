Директор по развитию "Крыльев Советов" рассказал о травме Самедова

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в матче 23-го тура против "Рубина" (1:0) был заменен в конце первого тайма из-за травмы.

Директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов рассказал о том, как чувствует себя футболист.

"У нас перед игрой были большие потери - из-за повреждений не смогли помочь команде Джано, Антон, а в первом тайме Самедов получил травму, дернул мышцу задней поверхности бедра. Ему надо будет пройти МРТ, пока рано говорить о сроках восстановления. Для нас это креативные футболисты, которые могли взломать оборону "Рубина", - сказал Шикунов.

Самедов стал игроком "Крыльев" 13 января этого года, ранее он выступал за "Спартак". В нынешнем сезоне он участвовал в 7 матчах за самарский клуб, сделав три ассиста.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 16 матчах РПЛ, отметившись 4 ассистами.

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