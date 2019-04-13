Директор по развитию "Крыльев Советов" рассказал о травме Самедова
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в матче 23-го тура против "Рубина" (1:0) был заменен в конце первого тайма из-за травмы.
Директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов рассказал о том, как чувствует себя футболист.
"У нас перед игрой были большие потери - из-за повреждений не смогли помочь команде Джано, Антон, а в первом тайме Самедов получил травму, дернул мышцу задней поверхности бедра. Ему надо будет пройти МРТ, пока рано говорить о сроках восстановления. Для нас это креативные футболисты, которые могли взломать оборону "Рубина", - сказал Шикунов.
Самедов стал игроком "Крыльев" 13 января этого года, ранее он выступал за "Спартак". В нынешнем сезоне он участвовал в 7 матчах за самарский клуб, сделав три ассиста.
В нынешнем сезоне игрок участвовал в 16 матчах РПЛ, отметившись 4 ассистами.
Не пропустите: Самедов получил травму бедра в матче против "Рубина"| http://soccernews.ru
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СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|23
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Оренбург
|23
|32
|7
|Ростов
|22
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|22
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
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|Динамо Москва
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|Уфа
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|Енисей Красноярск
|23
|13